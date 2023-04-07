الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقرر إنشاء "مجلس اليويفا".. فما غايته؟

وتمت الموافقة على إنشاء "مجلس اليويفا" في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في لشبونة في 4 أبريل، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء هيئة استشارية لكرة القدم بهذا المستوى الرفيع.وسيعقد الاجتماع الافتتاحي لمجلس اليويفا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون يوم 24 أبريل.والهدف من إنشاء "مجلس اليويفا" منح اليويفا صوتًا مؤسسيًا ومستقلًا في جميع الأمور المتعلقة بكرة القدم.كما سيجتمع مجلس الإدارة وسيرأسه زفونيمير بوبان (لاعب ميلان سابق)، بدعم من روبرتو روسيتي (المسؤول عن حكام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم).وسيركز المجلس على العديد من القضايا المهمة، بما في ذلك قواعد اللعبة والتحكيم والتقويم ومسابقات اليويفا وتنمية النخبة الشبابية والتكتيكات ورفاهية اللاعبين.ويعتمد اختيار أعضاء مجلس الإدارة على النجاح الرياضي المتميز (مثل الجوائز الكبيرة التي تم الفوز بها، وخوض أكثر من 100 مباراة دولية للمنتخب الوطني..)، وأيضًا على أساس السجلات التي لا تشوبها شائبة والسمعة والاحترام الدولي.والأعضاء المؤكدين لمجلس الإدارة هم جوزيه مورينيو، كارلو أنشيلوتي، زين الدين زيدان، باولو مالديني، فابيو كابيلو، خافيير زانيتي، لويس فيفو، فيليب لام، رونالد كومان، غاريث ساوثغيت، ريو فرديناند، مايكل لاودروب، رافا بينيتيز، روبرتو مارتينيز، بريدراج مياتوفيتش، يورغن كلينسمان، رودي فولر، بيتر تشيك، خوان ماتا، روبي كين.