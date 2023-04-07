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برشلونة يقطع خطوته الأولى لاستعادة ميسي وتسجيله في الموسم الجديد
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
تحدث تقرير صحفي عن جلسة مرتقبة بين مسؤولي برشلونة ورابطة الدوري الإسباني، لمناقشة إمكانية التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.
وقالت صحيفة سبورت: "سيجتمع كبار المسؤولين في برشلونة، الأسبوع المقبل مع رابطة الليجا، لتقييم إمكانية استعادة ميسي وتسجيله في الموسم الجديد".
وأضافت، أن "ماتيو أليماني المدير الرياضي للبارسا، وضع خطة لتخفيض الحد الأقصى للرواتب، ويتوقع أن يوافق مسئولو الليجا على هذه الخطة".
وتابعت الصحيفة: "يأتي ذلك رغم التوترات التي يعيشها نادي برشلونة ضد خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا بسبب قضية خوسيه نيجريرا".
وأقر برشلونة، من خلال نائب الرئيس، رافا يوستي، بوجود اتصالات مع محيط ليونيل ميسي، ولديهم الأمل في الحصول على توقيع البرغوث.
وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان في صيف 2023، وزعمت تقارير بأن البرغوث الأرجنتيني يريد العودة إلى برشلونة.
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