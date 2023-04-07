انشيلوتي حول تدريب برشلونة: مستحيل

وسئل أنشيلوتي هل يمكن أن تتغير لتشافي؟ وقال: "بالنسبة لي فإن تدريب برشلونة أمر مستحيل، عليك أن تحترم تاريخ كل ناد، لدي الكثير من الاحترام لبرشلونة ولتشافي لكن لا أريد أن أغير نفسي لأي شخص".وأضاف المدرب الإيطالي: "لست مضطرًا لإثبات أي شيء لأي شخص بعد 1272 مباراة".وعن مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا قال أنشيلوتي: "لا يوجد فرق كبير في كرة القدم، حقيقة أن هذا النوع من المباريات قد حدث عدة مرات يمنحنا الثقة، بدأ كل شيء مع باريس سان جيرمان.. أهم شيء هو أنني أنظر إلى اللاعبين الموحدين، متحمسون للغاية، وكذلك لأولئك الذين يلعبون بشكل أقل".وتابع: "أنا مرتاح للغاية هنا في أفضل ناد في العالم، نحن راضون، يجب أن نفوز باللقبين (الكأس ودوري الأبطال) لإنهاء الموسم بشكل جيد سيكون ذلك مذهلا".وأوضح مدرب ريال مدريد: "وصلنا للنهائي وهذا أهم شيء، كان الكلاسكيو من بين المباريات العشر الأهم في مسيرتي".وبسؤاله هل تعتقد بأن كروس ومودريتش وبنزيما سيتوقفون قال أنشيلوتي: "أعتقد ذلك لكن في اليوم الذي يتوقفون فيه سيتغير شيء ما، لدينا شباب رائعون مثل تشواميني، فالفيردي، كامافينغا وسيبايوس، سوف تكون حقبة مختلفة في النادي".وينتهي عقد كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد في يونيو 2024 لكن هناك شكوك حول بقائه حتى ذلك التاريخ حال فشل الفريق في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع حسم برشلونة عمليا لقب الدوري الإسباني.