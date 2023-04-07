توخيل ينتقد لاعبي بايرن: يفتقرون الى الثقة والشراسة

وتجرع بطل الدوري مرارة هزيمة على أرضه 2-1 من فرايبورغ ليغادر كأس ألمانيا من دور الثمانية، حين انتزع الزوار الفوز بركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.بشكل عام نفتقر للجودة، لا يجب الوقوع في خطأ تحليل الإحصاءات فقط، يجب أن نقاوم أكثر وأن نتطور أكثر كفريقوقال توخيل إن "الخروج الصادم" من كأس ألمانيا لكرة القدم أمام فرايبورغ يعكس المستوى الحالي للفريق، لذا طالب بشراسة أكبر عند مواجهتهم مجددا في الدوري غدا السبت قبل الصدام مع مانشستر سيتي الأسبوع المقبل".وكان من المفترض أن يعني تعيين توخيل، عقب الإقالة المفاجئة ليوليان ناغلزمان، انطلاقة جديدة للموسم عقب تراجع في بداية العام أجبره على ترك الصدارة.وكانت بداية توخيل مثالية حين هزم فريقه السابق والمنافس المباشر على لقب الدوري بروسيا دورتموند 4-2 قبل أن يسقط سريعا في الكأس.وقال في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "نفتقد التمريرة الأخيرة وبعضا من الدقة والرشاقة والثقة والإبداع".وأضاف :"بشكل عام نفتقر للجودة، لا يجب الوقوع في خطأ تحليل الإحصاءات فقط، يجب أن نقاوم أكثر وأن نتطور أكثر كفريق.. نقر بأننا لسنا في أعلى مستوى لكننا في الطريق إلى ذلك".وتابع: "نحتاج إلى إظهار رد فعل غدا ويجب أن نواصل الضغط لأن السباق محتد في الدوري، ويوم الثلاثاء لدينا مواجهة تعني خروج المغلوب (أمام سيتي)".وأمام فرايبورغ يفتقد توخيل جهود المهاجم إيريك تشوبو-موتينغ الذي عانى من مشكلة بالركبة مجددا، وقال توخيل إن مشاركة لاعب الكاميرون أمام سيتي محل شك.ويتفوق بايرن، الطامح للقبه 11 على التوالي في الدوري، بفارق نقطتين على دورتموند صاحب المركز الثاني مع تبقي ثماني مباريات في المسابقة.