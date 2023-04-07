Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"أصل كورونا".. انتقاد صيني لاذع للصحة العالمية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

غوارديولا بشأن موقعة البايرن: لا أشغل بالي بها

رياضة

2023-04-07 | 11:34
غوارديولا بشأن موقعة البايرن: لا أشغل بالي بها
486 مشاهدة

اكد بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، إنه لا يفكر في مباراة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا، لأن تركيزه ينصب على الدوري الإنجليزي الذي يلعب به "كل أسبوع".

الدوري الممتاز كل أسبوع وكل يوم، ونحن نعتمد على ذلك، وبالتالي لا أشغل بالي بمباراة بايرن ميونخ

ويستضيف ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر الإنجليزية لقاء القمة بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ يوم الثلاثاء 11 أبريل الجاري ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022/2023.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "مباراة بايرن ميونخ هي تفكيرنا الأخير، ولا أشغل بالي بها".

وأضاف: "الدوري الممتاز كل أسبوع وكل يوم، ونحن نعتمد على ذلك، وبالتالي لا أشغل بالي بمباراة بايرن ميونخ".

من جهة أخرى أكد غوارديولا أن ماكينة أهداف الفريق إرلينغ هالاند يمكنه اللعب أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت بعد التعافي من إصابة بالعضلة الضامة.

وغاب هالاند عن مباراتين للنرويج ضد إسبانيا وجورجيا ضمن تصفيات بطولة أوروبا 2024 الشهر الماضي وعن فوز سيتي 4-1 على ليفربول يوم السبت الماضي.

وقال غوارديولا إن المهاجم الذي سجل 42 هدفا في 37 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم تعافى من الإصابة، مضيفا "تدرب في آخر يومين وحالته جيدة حقا، سيكون جاهزا".

وتمنح عودة هالاند دفعة لسيتي الذي يتمسك بالمنافسة على ثلاثة ألقاب.

ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري بفارق ثماني نقاط خلف آرسنال، لكن تتبقى مباراة لفريق غوارديولا، كما بلغ دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا وقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشدد المدرب الإسباني على أن "المباريات المقبلة ستحدد الموسم مشيرا إلى اعتياد لاعبيه على الضغط".

وتابع: "في الجزء الأخير من الموسم إذا فزنا سنستمر في المنافسة، وإن لم نفز سنخرج من السباق، إذا أهدرنا نقاطا سيكون آرسنال البطل لاحقا، إذا واصلنا الانتصارات ربما نصبح الأبطال في نهاية الموسم، اعتدنا على ذلك ولا توجد مشكلة".

وفي لقاء الغد يلتقي سيتي مع متذيل الترتيب ساوثامبتون للمرة الثالثة هذا الموسم، وسيكون روبن سييس ثالث مدرب مختلف لساوثامبتون يواجه غوارديولا في هذه السلسلة.

وعن التغييرات العديدة للمدربين هذا الموسم علق غوارديولا: "هذه الأمور جديدة، في السابق كان من الصعب إقالة مدربين.. إن لم تحقق النتائج المرجوة ستكون في خطر، من الصعب تحليل ساوثامبتون إذا عين مدربه بالأمس، لكنه لعب القليل من المباريات، النمط واضح".

وأضاف: "لكن كل فريق يقاتل من أجل شيء، يخوض صراعا قويا للبقاء في الدوري، كل مباراة لها سمات خاصة ويجب أن نستعد لذلك".
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
محافظة جديدة تعطل دوام الغد
30.99%
13:07 | 2023-04-08
محافظة جديدة تعطل دوام الغد
13:07 | 2023-04-08
طقس العراق.. أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة
20.41%
04:08 | 2023-04-07
طقس العراق.. أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة
04:08 | 2023-04-07
العراقي زيدان إقبال يحدد موقفه من المشاركة في مونديال الشباب
13.93%
03:48 | 2023-04-07
العراقي زيدان إقبال يحدد موقفه من المشاركة في مونديال الشباب
03:48 | 2023-04-07
أمن مطار السليمانية يكشف تفاصيل ما حدث عصر اليوم
12.25%
12:46 | 2023-04-07
أمن مطار السليمانية يكشف تفاصيل ما حدث عصر اليوم
12:46 | 2023-04-07
وفاة معد الحسان واسرته جراء حادث سير في تركيا
11.24%
10:26 | 2023-04-08
وفاة معد الحسان واسرته جراء حادث سير في تركيا
10:26 | 2023-04-08
محافظة جديدة تنضم لقائمة المحافظات المعطلة غداً
11.19%
09:08 | 2023-04-08
محافظة جديدة تنضم لقائمة المحافظات المعطلة غداً
09:08 | 2023-04-08
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

وزير داخلية السودان في بغداد.. تفاصيل لقائه بالشمري (فيديو)
Play
وزير داخلية السودان في بغداد.. تفاصيل لقائه بالشمري (فيديو)
07:47 | 2023-04-08
انقاذ 10 اشخاص بعد اندلاع حريق بفندق في النجف (فيديو)
Play
انقاذ 10 اشخاص بعد اندلاع حريق بفندق في النجف (فيديو)
07:04 | 2023-04-07
الشمري يقرر استحداث ثلاثة اقسام للشرطة في النجف
Play
الشمري يقرر استحداث ثلاثة اقسام للشرطة في النجف
07:48 | 2023-04-06
احباط عملية "كبيرة" لتهريب الادوية واعتقال 7 متورطين في محافظتين
Play
احباط عملية "كبيرة" لتهريب الادوية واعتقال 7 متورطين في محافظتين
07:18 | 2023-04-06
ام برهان تناشد الجهات الامنية الكشف عن مصير اولادها المختطفين
Play
ام برهان تناشد الجهات الامنية الكشف عن مصير اولادها المختطفين
04:00 | 2023-04-06
الأمم المتحدة: مليون عراقي اخفوا قسرا خلال العقود الخمسة الاخيرة
Play
الأمم المتحدة: مليون عراقي اخفوا قسرا خلال العقود الخمسة الاخيرة
03:00 | 2023-04-06
مراقبون : اتفاق صادرات نفط الاقليم يجب أن لا يخرق من الطرفين
Play
مراقبون : اتفاق صادرات نفط الاقليم يجب أن لا يخرق من الطرفين
02:00 | 2023-04-06
مدرّسة في البصرة تروي حادثة الاعتداء عليها
Play
مدرّسة في البصرة تروي حادثة الاعتداء عليها
13:00 | 2023-04-05
حريق في سوق شعبي شرقي بغداد
Play
حريق في سوق شعبي شرقي بغداد
12:24 | 2023-04-05
حريق قرب مستشفى القلب في الديوانية (فيديو)
Play
حريق قرب مستشفى القلب في الديوانية (فيديو)
10:07 | 2023-04-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.