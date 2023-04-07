الشرطة يهزم النفط ويتصدر ترتيب الدوري مؤقتاً

تغلب فريق الشرطة، اليوم الجمعة، على نظيره النفط بهدف نظيف ليتصدر ترتيب الدوري الممتاز مؤقتاً.

وسجل هدف الشرطة لاعبه اسو رستم في الشوط الاول من المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي.

وبهذا الفوز يتصدر الشرطة ترتيب فرق الدوري بـ 48 نقطة متقدماً على فريق القوة الجوية بنقطة والذي تنتظره مباراة يوم الأحد المقبل أمام الكهرباء.