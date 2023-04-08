مباريات السبت.. مدريد يُواجه فياريال وسان جيرمان يُلاعب نيس

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر يونايتد X إيفرتون – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
أستون فيلا X نوتينجهام فورست – الساعة 5 عصرا
برينتفورد X نيوكاسل يونايتد – الساعة 5 عصرا
فولهام X وست هام يونايتد – الساعة 5 عصرا
ليستر سيتي X بورنموث – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium
توتنهام X برايتون – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium
وولفرهامبتون X تشيلسي – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ساوثهامبتون X مانشستر سيتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أوساسونا X إلتشي – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
إسبانيول X أتلتيك بيلباو – الساعة 5:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
ريال سوسييداد X خيتافي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ريال مدريد X فياريال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
أودينيزي X مونزا – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1
فيورنتينا X سبيزيا – الساعة 3:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1
سامبدوريا X كريمونيزي – الساعة 5:30 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2
أتلانتا X بولونيا – الساعة 5:30 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
تورينو X روما – الساعة 7:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
هيلاس فيرونا X ساسولو – الساعة 7:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
لاتسيو X يوفنتوس – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند X يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا
باير ليفركوزن X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا
فرايبورج X بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا
ماينز 05 X فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا
أوجسبورج X كولن – الساعة 4:30 عصرا
هيرتا برلين X لايبزيج – الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
أنجيه X ليل – الساعة 6 مساء
نيس X باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء