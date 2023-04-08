بينهم فاتي.. برشلونة يستهدف بيع 3 لاعبين بارزين في الميركاتو الصيفي

ويمر النادي الإسباني بأزمة مالية، ويسعى إلى موازنة اللعب المالي النظيف، وتقليل سقف الرواتب حتى لا يقع في أزمة تسجيل اللاعبين.ولكي يتعاقد برشلونة مع لاعبين متميزين، فإنه بحاجة أولًا للبيع، وسيستمع النادي إلى العروض المقدمة للعديد من لاعبيه، وسيكون القرار النهائي بيد تشافي مدرب الفريق وطاقمه الفني، والأولوية هي لرحيل من لديهم أقل دقائق من المشاركة.وقالت صحيفة "سبورت"، اليوم السبت، إن "برشلونة منفتح على الاستماع إلى عروض لبيع اللاعبين في هذا الصيف من ضمنهم، البرازيلي رافينيا، وأنسو فاتي، وفيران توريس".وأوضحت الصحيفة، أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، صرَّح سابقًا بضرورة عرض عدة لاعبين للبيع حتى لا يعاني مشروع الفريق في الموسم المقبل.وأشارت إلى "هناك العديد من الأندية أبدت اهتمامها بضم أنسو فاتي بالفعل كان أبرزها مانشستر يونايتد، والنادي منفتح على بيعه في ظل عدد الدقائق القليلة التي يشارك بها، والتوترات التي أحدثها والده بتصريحاته مؤخرًا بالشعور بالضيق من عدم مشاركة نجله مع الفريق، لذلك فإنه إذا وصل عرض مالي مرتفع سيدرسه برشلونة ولن يتم استبعاد أي شيء".أما عن توريس، فقد أوضحت "سبورت"، أن "بيع اللاعب رغم صعوبته فإن هناك فِرقًا تريد ضمه على سبيل الإعارة مثل إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد أو بيعه ضمن صفقة تبادلية".وانتقل توريس إلى برشلونة في يناير 2022 قادمًا من مانشستر سيتي.ويرتبط توريس بتعاقد مع برشلونة حتى صيف 2027.وعن حالة رافينيا، قالت الصحيفة، إن "اللاعب البرازيلي استغل إصابة عثمان ديمبلي ليحصل على مكان في التشكيلة الأساسية، لكن هناك فِرقًا في الدوري الإنجليزي على استعداد لدفع الكثير من المال لضمه، حيث أراده تشيلسي بالفعل، الصيف الماضي، ويحظى بتقدير كبير في الدوري الإنجليزي، حيث يعلم برشلونة جيدًا أنه يمكنه استرداد الأموال المستثمرة فيه وتحقيق ربح، وفي الميركاتو الصيفي مع الحاجة إلى بيع عدة لاعبين، يمكن أن يصبح رافينيا استثمارًا مهمًا للغاية في السوق".