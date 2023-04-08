يونايتد يتجاوز ايفرتون ويقفز للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي

ارتقى مانشستر يونايتد للمركز الثالث مؤقتا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه 2-0 على ضيفه إيفرتون، اليوم السبت، في افتتاح الجولة 30.

ثنائية المان يونايتد حملت توقيع سكوت ماكتوميناي وأنتوني مارسيال في الدقيقتين 36 و71.



وتقدم المانيو للمركز الثالث برصيد 56 نقطة، بفارق الأهداف أمام نيوكاسل، فيما بقي رصيد إيفرتون 27 نقطة في المركز 16.