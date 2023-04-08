بعد اصابته بالقدم اليمنى.. راشفورد يثير قلق الشياطين الحمر

ووفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، عانى راشفورد من إصابة في قدمه اليمنى أجبرته على مغادرة المباراة بالدقيقة 81.وأشارت إلى أن ماركوس راشفورد شعر بألم شديد في موضع الإصابة، وشوهد يعرج أثناء مغادرة الملعب.وارتقى مانشستر يونايتد للمركز الثالث مؤقتا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه (2-0) على إيفرتون، في افتتاح الجولة 30.وتقدم المانيو للمركز الثالث برصيد 56 نقطة، بفارق الأهداف أمام نيوكاسل، فيما ظل رصيد إيفرتون 27 نقطة في المركز 16.