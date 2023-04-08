ميسي وباريس.. حديث عن عرض قوي جديد

وينتهي تعاقد ميسي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، ورفض بالفعل العرض الأول المقدم من جانب سان جيرمان للتجديد.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن باريس لم يلق بالمنشفة في ملف تجديد عقد ميسي، وسيقدم عرضا قويا جديدا، من أجل إقناعه بالتجديد.وأضافت الصحيفة، أن سان جيرمان يدرك جيدا رغبة ميسي في العودة لبرشلونة، خصوصا بعد تدهور أحوال الفريق مؤخرا، وتوتر علاقته بالجماهير، وفشل حلم تحقيق دوري الأبطال.وأشعلت الرسائل المستمرة الصادرة من برشلونة، بشأن رغبتهم في إعادة ميسي، الأجواء داخل سان جيرمان، الذي قرر التحرك بشكل أسرع من أجل تجديد عقد الأرجنتيني.وأكدت الصحيفة، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي يأمل أن يستمر ميسي في الفريق، خاصة أن علاقتهما جيدة وقائمة على الاحترام المتبادل.وينوي لويس كامبوس، المستشار الرياضي للنادي، تكوين فريق جديد لديه القدرة على الفوز بجميع الألقاب.وقرر ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، أن يقود مفاوضات تجديد عقد ميسي بنفسه، من أجل إقناعه بالبقاء.