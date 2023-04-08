فياريال يهزم ريال مدريد في الليغا

تلقى ريال مدريد هزيمة بنتيجة (3-2) خلال مواجهة فياريال، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 28 بالليغا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".



وسجل لريال مدريد باو توريس بالخطأ في مرماه (16)، وفينيسيوس جونيور (48)، بينما سجل لفياريال صامويل شوكويزي هدفين (39، 80)، وخوسيه لويس موراليس (71).



وبهذه الهزيمة تجمد رصيد ريال مدريد عند 59 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليغا، بينما صعد فياريال إلى المركز الخامس برصيد 47 نقطة.