صراع الدوري الانكليزي.. ارسنال يسعى لتثبيت صدارته بمواجهة ليفربول اليوم

ويسعى آرسنال إلى تحقيق الفوز من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، خاصة مع فوز مانشستر سيتي أمس أمام ساوثهامبتون بنتيجة 4-1.وذلك في حين أن ليفربول يأمل استعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال مؤخرًا، كان آخرها الهزيمة أمام مانشستر سيتي 4-1 ثم التعادل سلبيًا مع تشيلسي.يدخل "الغانرز" المباراة، وهو في صدارة ترتيب البريميرليغ، برصيد 72 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.وليفربول يتواجد في المركز الثامن ويملك 43 نقطة، متأخرًا بفارق 13 نقطة عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.وفاز ليفربول بآخر ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه ضد آرسنال، حيث سجل 3 أهداف على أقل تقدير في كل مباراة (إجمالي 22 هدفًا).من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية.وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق حسن العيدروس.