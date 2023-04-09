الكشف عن تفاصيل مكالمة انشيلوتي ومالديني

وكانت القرعة وضعت ميلان أمام نابولي، بينما سيواجه ريال مدريد نظيره تشيلسي في ربع النهائي، ولن يلتقي الروسونيري مع الفريق الملكي في البطولة، إلا إذا نجحا في الوصول إلى المباراة النهائية.وقال مالديني، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "هل تعرفون ما هي المشكلة؟ أن أنشيلوتي لديه أيضا مشكلة تتعلق بمدينة إسطنبول".ومن المنتظر أن يقام نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في إسطنبول.وسبق أن خسر ميلان بقيادة كارلو أنشيلوتي مباراة نهائية شهيرة في دوري أبطال أوروبا بمدينة إسطنبول عام 2005، رغم التقدم أولا بثلاثية على ليفربول، إلا أن الريدز نجح في صنع ريمونتادا تاريخية.وأضاف مالديني: "أنشيلوتي اتصل بي مباشرة عقب القرعة وقالي لي (باولو نلتقي في إسطنبول أليس كذلك؟)".وتابع المدير التقني لميلان: "لن يكون الأمر سهلا، وكن أعتقد أن تاريخ النادي يمنحنا فرصة للإيمان بذلك (الوصول إلى النهائي)، وسبق أن حدث ذلك في الماضي".واختتم: "عندما يصل الفريق إلى شهري مارس/أذار وأبريل/نيسان، وتأتي الأدوار الحاسمة في دوري أبطال أوروبا، يمكنك تحويل الموسم إلى شيء لا يصدق.. لدينا هذه الفرصة ونريد استغلالها".