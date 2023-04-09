زوجة فالفيردي تعلق على شجاره مع اليكس باينا

وقالت تقارير إسبانية إن فالفيردي انتظر باينا بجوار حافلة فياريال عقب مباراة الفريقين وقال للاعب فياريال: "كرر ما قلته لي في الملعب عن ابني"، ثم ضربه بلكمة في الوجه.وأوضحت أن تصرف فالفيردي تجاه أليكس بينا لأن الأخير قال لفالفيردي "ابكِ الآن لأن ابنك لن يولد" في مباراة ريال مدريد وفياريال بكأس ملك إسبانيا يوم 19 يناير الماضي.وعلقت زوجة فالفيردي على لكم زوجها لأليكس باينا: "كيف يأتي شخص ويتحدث عن مثل هذه الأمور، وفي الحين الآخر هناك من يسألوني عن صحتي وعن صحة الابن، لا أتمنى لأي شخص أن يمر بحالة مماثلة لما حدث معي".وأضافت: "بقينا هادئين لمدة شهرين تقريبا في انتظار النتائج لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا الاستمرار في الحمل أم لا".وتابعت: "هل يجب أن أخرج وأشرح بنفسي عندما أخبروني أن حملي لا يمكن أن يستمر؟.وبحسب صحيفة "سبورت" فإن فالفيردي قد ينجو من العقاب؛ لأن الحكم الذي أدار مباراة ريال مدريد وفياريال لم يدون أي شيء في تقريره.وأوضحت الصحيفة أن "لجنة المسابقات لن تحقق في أي شيء يخص الواقعة، إذا لم تكن هناك شكوى رسمية".وقالت "سبورت" إنه حال تقديم فياريال أو أليكس باينا شكوى رسمية ضد فالفيردي فإن الاتحاد الإسباني لكرة القدم سيحقق في الواقعة، التي لا بد وأنها التقطت بواسطة الكاميرات الأمنية في الملعب.وختمت: "في هذه الحالة، سيتعرض فالفيردي لإجراءات قانونية ولعقوبة رياضية قاسية جدا".