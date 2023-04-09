الكهرباء يهزم الجوية في الدوري الممتاز

تمكن فريق الكهرباء، اليوم الأحد، من هزيمة نظيره القوة الجوية في دوري الكرة الممتاز.



وسجل الكهرباء رقم النقص العددي بعد طرد احد لاعبيه، ثلاثة أهداف مقابل هدفين للقوة الجوية في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي.



وبهذه النتيجة يقفز الكهرباء الى المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري برصيد 45 نقطة، فيما بقي القوة الجوية ثانياً برصيد 47 نقطة خلفاً للمتصدر الشرطة.