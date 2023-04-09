بطريقته الخاصة.. لاعب عربي يحرج برشلونة

ووصل الزلزولي إلى قمة التوهج خلال تسجيل ثنائية ضد إلتشي أمس السبت، علما بأن إعارته إلى أوساسونا تنتهي في الصيف المقبل.ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن تألق الزلزولي مع أوساسونا بمثابة رسالة إلى برشلونة بضرورة إعادة المغربي إلى الفريق الأول خلال الموسم المقبل.وأشارت إلى أن النجم المغربي، سيكون بمثابة صفقة جديدة تأتي إلى برشلونة في حزيران المقبل، دون أن يتحمل النادي الكتالوني أي تكلفة.وأوضحت: "الزلزولي أصبح بطلا في أوساسونا، ومستواه أثناء الإعارة يبلغ برشلونة وتشافي بأنه يريد مكانا في الفريق الأول خلال الموسم المقبل، وأنه ليس على استعداد لتفويت فرصة التألق في الكامب نو".وعلمت الصحيفة الإسبانية، أن على المستوى الرياضي، يرى برشلونة أن الزلزولي يستحق أن يكون جزءا من تشكيلة تشافي هيرنانديز خلال العام المقبل.ويدرك برشلونة أن التعاقد مع جناح بنفس قدرات الزلزولي سيكلف 30 مليون يورو، بالإضافة إلى حصوله على راتب أعلى مما يحصل عليه اللاعب المغربي.وترى إدارة برشلونة أنه لا يمكن ضمان مقعد للزلزولي في قائمة الفريق بالموسم المقبل، خاصة أن النادي يخطط للبيع اللاعبين غير الأساسيين.وإذا حصل الزلزولي صاحب الـ 21 عاما على في الصيف بمقابل يتراوح من 25 إلى 30 مليون يورو، ستأخذه إدارة برشلونة بعين الاعتبار.