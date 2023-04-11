أبرزهم ميسي.. 10 لاعبين يمكنهم الرحيل مجاناً الصيف المقبل

ويكثُر الحديث في وسائل الإعلام حول الوجهات المستقبلية لهؤلاء اللاعبين، الذين قرر بعضهم الرحيل عن أنديتهم، فيما تسعى إدارات أندية أخرى جاهدةً للإبقاء عليهم.وخلال الشهرين المقبلين فإن الكثير من الأشياء قد تحدث، وقد تنجح جميع الأطراف في الوصول إلى اتفاق يطيل عمر اللاعبين مع تلك الأندية، وربما قد يحدث العكس.وخلال السطور التالية نسلط الضوء على أبرز 10 لاعبين تنتهي عقودهم يوم 30 يونيو/حزيران 2023، أبرزهم على الإطلاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالإضافة إلى كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022.وصل متوسط الميدان الفرنسي إلى تشيلسي قادماً من ليستر سيتي، يوم 16 يوليو/تموز 2016، ويعيش حالياً شهوره الأخيرة مع "البلوز" بالنظر إلى العقد الذي ينتهي يوم 30 يونيو/حزيران 2023.وخلال مواسمه السبعة (بما فيها 2022-2023)، قاد كانتي تشيلسي للتتويج بستة ألقاب، أبرزها على الإطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز مرة وحيدة، ومثلها في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.وتبلغ القيمة السوقية للنجم الفرنسي 20 مليون يورو، وهو الذي لعب لتشيلسي 264 مباراة بجميع البطولات، سجل فيها 13 هدفاً، وقدم 15 تمريرة حاسمة، واللافت أنه لم يتلقَّ أي بطاقة حمراء طوال مسيرته مع الفريق اللندني.ثبّت لاعب خط الوسط الإسباني أقدامه مع الفريق الأول بنادي برشلونة منذ صيف عام 2008، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن أحد من انتزاع مكانه في المستطيل الأخضر مع "البلوغرانا".ولم يواجه الطرفان (الإدارة واللاعب) أي مشكلة في تمديد التعاقد لفترة أخرى، كلما اقترب ذلك، لكن الوضع مختلف الآن لكثير من الاعتبارات، أهمها الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة، بالإضافة إلى سن اللاعب (34).وما زال مستقبل بوسكيتس مجهولاً، سواء بالتمديد أو الانتقال إلى فريق جديد، وكل ذلك سيتضح في الصيف المقبل، علماً أن قيمته السوقية 5 ملايين يورو.ودافع بوسكيتس عن قميص برشلونة في 714 مباراة بجميع البطولات، أحرز خلالها 18 هدفاً، وصنع 44 تمريرة حاسمة، وتُوج مع الفريق بـ31 لقباً، منها ثلاثة بدوري الأبطال، ومثلها في كأس العالم للأندية، وثمانية بالدوري الإسباني.أكد الهولندي إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، في فبراير/شباط 2023، أن تمديد عقد راشفورد هو أولوية بالنسبة "للشياطين الحمر".وقال تن هاغ: "حالياً نحن نعمل على ذلك، ومن وراء الكواليس نتحرك بقوة في هذا الاتجاه، لأننا نرى أنه يجب أن نُبقي ماركوس معنا"، مع الإشارة إلى أن قيمته السوقية حالياً 80 مليون يورو.وصعد راشفورد من فريق الشباب إلى الفريق الأول لمانشستر يونايتد، في يناير/كانون الثاني 2016، فسجل 120 هدفاً وقدم 67 تمريرة حاسمة في 350 مباراة بجميع البطولات، ورفع 5 ألقاب أهمها الدوري الأوروبي.حطّ متوسط الميدان الألماني الرحالَ في الجزء السماوي من مدينة مانشستر، في صيف عام 2016، قادماً من بوروسيا دورتموند.وخلال مواسمه السبعة (بما فيها الحالي)، حقق غوندوغان جميع الألقاب المحلية مع مانشستر سيتي، وكان قريباً من التتويج بدوري الأبطال، لولا الخسارة من تشيلسي في النهائي عام 2021.ويتواجد اسم غوندوغان على طاولة برشلونة، في وقت لا يمانع فيه "السيتزنس" رحيل لاعبه البالغ من العمر 32 عاماً، والبالغة قيمته السوقية 25 مليون يورو.وظهر غوندوغان مع "السيتزنس" في 291 مباراة بجميع البطولات، فسجل 54 هدفاً، وصنع 38، وحصد الدوري الإنجليزي 4 مرات، وينافس بقوة على الخامس في سبعة مواسم.يخوض النجم الألماني المعتزل دولياً موسمه التاسع مع ريال مدريد، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي اتفاق لتوقيع عقد جديد.وصل كروس إلى قلعة "سانتياغو بيرنابيو"، يوم 17 يوليو/تموز 2014، في الصيف الذي تُوج فيه مع منتخب ألمانيا بكأس العالم، قادماً من بايرن ميونيخ.ولعب كروس 404 مباريات بقميص ريال مدريد في جميع البطولات، سجل خلالها 27 هدفاً، وقدم 88 تمريرة حاسمة، وتبلغ قيمته السوقية 18 مليون يورو.ورفع كروس مع ريال مدريد 15 لقباً، من بينها 4 في دوري أبطال أوروبا، و5 في كأس العالم للأندية وثلاثة في الدوري الإسباني.مع اقتراب نهاية عقد مودريتش كثُر الحديث عن مستقبله، واللافت أن العديد من التقارير ربطته باللعب لأحد الأندية السعودية.لكن ما هو مؤكد حتى اللحظة، أن الدولي الكرواتي سيرتدي القميص رقم 10 مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم الجاري.ووصل مودريتش إلى مدريد، يوم 27 أغسطس/آب 2012، قادماً من توتنهام، وهو حالياً يلعب موسمه الحادي عشر مع "الميرنغي"، ورغم ذلك فإن قيمته السوقية تبلغ 10 ملايين يورو.وخاض مورديتش 474 مباراة بقميص ريال مدريد بجميع البطولات، مسجلاً 37 هدفاً، وقدم 77 تمريرة حاسمة، وتُوج 22 لقباً، أبرزها دوري أبطال أوروبا 5 مرات، ومثلها في كأس العالم للأندية، و3 في الدوري الإسباني.في الثامن من يوليو/تموز 2021، حزم راموس حقائبه، حيث غادر ريال مدريد الذي انضم إليه من إشبيلية في صيف عام 2004.استقر راموس في عاصمة الأنوار، ووقّع عقداً يربطه بباريس سان جيرمان لمدة موسمين، انتهى أولهما، وقد لعب عدداً قليلاً من المباريات، بسبب الإصابة التي أبعدته لفترة ليست بالبسيطة عن الملاعب.لكن راموس ظهر بشكل أكبر مع باريس في موسمه الثاني والأخير بموجب العقد، وقد لعب 50 مباراة فقط بجميع البطولات، سجل 5 وصنع هدفاً.وتُوج راموس بلقبين مع باريس، هما الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي، وانخفضت قيمته السوقية إلى 6 ملايين يورو.خرج رابيو من الباب الضيق لفريق باريس سان جيرمان، وانضم إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر، في يوليو/تموز 2019.تُوج رابيو مع يوفنتوس بجميع الألقاب المحلية (دوري وكأس وسوبر) بواقع لقب في كل بطولة، وتقترب مسيرة الإيطالي من نهايتها.ويشترط رابيو على يوفنتوس الحصول على راتب سنوي بقيمة 10 ملايين يورو، من أجل التمديد، وهو أمر ترفضه إدارة "السيدة العجوز" حتى الآن.ولعب رابيو، البالغة قيمته السوقية 30 مليون يورو، بقميص يوفنتوس ما مجموعه 163 مباراة بجميع البطولات، فأحرز 15 هدفاً، وقدم 10 تمريرات حاسمة.قبل أيام فجّرت صحيفة "اليوم" السعودية مفاجأةً مدوية، بتأكيدها أن بنزيمة يستعد لتوديع ريال مدريد، من أجل الانضمام إلى اتحاد جدة في الموسم المقبل، حتى صيف عام 2025لكن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أكد أن بنزيمة وزميليه مودريتش وكروس باقون مع "الميرنغي" في الموسم المقبل.وسيبقى الجدل يحيط بمستقبل بنزيمة، الذي تبلغ قيمته السوقية 35 مليون يورو، حتى نهاية الموسم الجاري، ثم سيتضح بعدها مصير الفرنسي المعتزل دولياً، أو ربما سيقطع فلورنتينيو بيريز، رئيس ريال مدريد، كل ذلك بالإعلان عن توقيع عقد جديد.ولعب بنزيمة مع ريال مدريد منذ وصوله إلى الفريق، في يوليو/تموز 2009، في جميع البطولات 636 مباراة، سجل فيها 348 هدفاً، بالإضافة إلى 164 تمريرة حاسمة.كما حصد مع "الميرنغي" 24 بطولة، أبرزها دوري أبطال أوروبا 5 مرات، ومثلها في كأس العالم للأندية، و4 في الدوري الإسباني.بعد مسيرة أسطورية مع برشلونة، وجد ميسي نفسه مجبراً على الرحيل عن النادي، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي هزت أركانه.ودّع ميسي برشلونة باكياً، وانتقل بعدها إلى باريس سان جيرمان، في أغسطس/آب 2021، في صفقة انتقال حر، واتفق على اللعب لفريق العاصمة الفرنسية لموسمين، مع إمكانية التمديد لثالث في حال موافقة اللاعب.ويقترب "البرغوث" من نهاية عقده مع باريس، ويُعد مستقبله الشغل الشاغل لوسائل الإعلام، ليس فقط في أوروبا، بل في العالم أجمع.وتلقَّى ميسي حتى اللحظة عرضاً وحيداً، وكان من باريس، في وقت يتحدث فيه الإعلام عن إمكانية عودته إلى برشلونة، أو الرحيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أو ربما اللحاق بغريمه كريستيانو رونالدو، إلى السعودية.وارتدى ميسي، وقيمته السوقية 45 مليون يورو، قميص سان جيرمان في 68 مباراة بجميع البطولات، فأحرز 30 هدفاً، بالإضافة إلى 32 تمريرة حاسمة، متوجاً بلقبين هما الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي.