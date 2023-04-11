7 هزائم سابقة.. هالاند يواجه البايرن بحلم أنهاء "عقدة الخسارة"

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره بايرن ميونخ، يوم الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.ماذا يفعل هالاند ضد بايرن ميونخ؟وستعيد هذه المواجهة لأذهان إيرلينغ هالاند تاريخه السابق ضد فريق بايرن ميونخ، والذي بناه على مدار عامين ونصف.ولعب المهاجم النرويغي في الدوري الألماني منذ كانون الثاني 2020 وحتى حزيران 2022، قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي في الصيف الماضي.وعلى مدار عامين ونصف، لعب هالاند 7 مباريات ضد بايرن ميونخ، لم ينجح في الفوز بأي منها، ولا حتى التعادل، حيث خسرها جميعا.وخلال تلك المباريات، سجل المهاجم النرويغي 5 أهداف في شباك الفريق البافاري، كما صنع هدفا آخر.وبينما كانت 5 مباريات من أصل 7 في بطولة الدوري الألماني، خسر هالاند مرتين ضد الفريق البافاري في كأس السوبر الألماني.ويسعى هالاند لاستغلال تألقه اللافت مع مانشستر سيتي منذ انتقاله إلى صفوفه في الصيف الماضي لإنهاء تلك العقدة بشكل نهائي.وشارك صاحب الـ22 عاما في 38 مباراة مع مانشستر سيتي منذ بداية الموسم الحالي، نجح خلالها في تسجيل 44 هدفا، كما صنع 5 أخرى.وأصبح هالاند أكثر لاعب لفريق في الدوري الإنجليزي يسجل أهدافا في موسم واحد بمختلف المسابقات، كما بات قريبا من أن يكون الأكثر تسجيلا في نسخة واحدة من البريميرليغ.ويعتلي المهاجم النرويجي صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 30 هدفا، وتتبقى له 9 مباريات كاملة رفقة مانشستر سيتي في المسابقة.