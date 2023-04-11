الطلبة يسمي مدرباً جديداً لفريقه الكروي

جاء هذا القرار عقب موافقتها على استقالة المدرب التونسي يامن الزلفاني.وفرضت الهيئة عقوبة مالية على لاعبي الفريق الأول باستقطاع 20% من عقودهم للموسم الكروي الحالي وذلك لـ"سوء النتائج وتدني المستوى"، مبينة أنه "سيعاد النظر في تلك العقوبة في حال تحسن النتائج للفريق".وكان الأنيق قد تلقى خسارة من نفط ميسان بنتيجة 2-1 في الجولة الـ23 من الدوري العراقي الممتاز.ويحتل الطلبة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، وذلك بعد انتهاء الجولة 23 من منافسات الدوري.