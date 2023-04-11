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الطلبة يسمي مدرباً جديداً لفريقه الكروي
Alsumaria Tv
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قررت الهيئة الادارية لنادي الطلبة، اليوم الثلاثاء، تسمية احمد خلف مدرباً لفريقها في كرة القدم.
جاء هذا القرار عقب موافقتها على استقالة المدرب التونسي يامن الزلفاني.
وفرضت الهيئة عقوبة مالية على لاعبي الفريق الأول باستقطاع 20% من عقودهم للموسم الكروي الحالي وذلك لـ"سوء النتائج وتدني المستوى"، مبينة أنه "سيعاد النظر في تلك العقوبة في حال تحسن النتائج للفريق".
وكان الأنيق قد تلقى خسارة من نفط ميسان بنتيجة 2-1 في الجولة الـ23 من الدوري العراقي الممتاز.
ويحتل الطلبة المركز الخامس برصيد 39 نقطة، وذلك بعد انتهاء الجولة 23 من منافسات الدوري.
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