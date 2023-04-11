إصابة ديمبلي تثير القلق في برشلونة.. كم بلغت مدتها؟

وتعرض ديمبلي للإصابة أمام جيرونا، في يناير الماضي، بعد سباق سرعة مع أرناو مارتينيز، وطلب التغيير حتى لا تتفاقم الإصابة.وأعلن برشلونة آنذاك إصابة ديمبلي، في "المستقيم الأمامي من فخذه الأيسر".وينتهي تعاقد اللاعب الفرنسي مع النادي الكتالوني مع نهاية صيف عام 2024، ويمتلك شرطا جزائيا بقيمة 50 مليون يورو، ما يسهل مهمة عديد الأندية في الفوز بخدماته.وقال الإعلامي الإسباني خافير ميغيل خيل المقرب من إدارة نادي برشلونة الإسباني إن إصابة ديمبلي هي التي تشكل القلق في النادي.وأوضح في تغريدة أن "تعافي ديمبلي طال أكثر من اللازم، ما بعث القلق داخل أروقة النادي، خاصة أنه غائب منذ شهرين ونصف، ولا أحد يعرف متى سيعود بالتحديد".يذكر أن ديمبيلي قد شارك مع برشلونة هذا الموسم خلال 28 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها ثمانية أهداف، وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه.وقد أغلق نادي برشلونة الإسباني باب المفاوضات مع ديمبيلي، بسبب عدم قدرة النادي على تقديم عرض مادي مرتفع لتجديد تعاقده.ويرغب ديمبيلي إضافة إلى وكيل أعماله موسي سيسوكو في زيادة الراتب السنوي، وهو ما لايمكن توفيره؛ بسبب الأزمة المالية الكبيرة التي يعيشها النادي في الوقت الحالي.