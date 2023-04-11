https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-452916-638168191076939532.jpg
ليفاندوفسكي يبدي موقفاً من إمكانية عودة ميسي إلى برشلونة
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
ابدى النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، موقفاً بشأن إمكانية عودة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، إلى كامب نو من جديد.
وينتهي تعاقد ميسي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، وارتبط اسمه بالعودة لبرشلونة، بدءًا من الموسم المقبل.
وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "ميسي ينتمي إلى برشلونة، وإذا عاد فسيكون شيئًا لا يصدق".
وأضاف: "نحن نعلم أن مكانه هنا في برشلونة، لا أعرف ما سيحدث، لكنني آمل أن نلعب معًا في الموسم المقبل".
وعن تصدر برشلونة لجدول ترتيب الليجا، قال: "نحن نعلم أن برشلونة لم يفز بالليجا في السنوات الأخيرة، ونحن على المسار الصحيح، إذا فزنا باللقب، فسيكون لدى العديد من اللاعبين ثقة كبيرة".
وتابع: "هناك نقاط للفوز بها، لكننا لا نفكر في الفارق مع ريال مدريد، علينا تسجيل الأهداف وإسعاد الجماهير، نعمل أنا وزملائي بجد للفوز باللقب".
وختم: "تسبب كأس العالم في تعقيد العديد من اللاعبين، فالناس دائمًا يتوقعون المزيد من الأهداف، لكنني مقتنع بأنه يمكننا اللعب بشكل أفضل في الهجوم".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا