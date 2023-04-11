قرار أنشيلوتي يثير غضب ريال مدريد

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" فإن إدارة ريال مدريد تعتقد أن أنشيلوتي منح لاعبي الفريق الملكي الكثير من أيام الراحة أثناء الموسم الجاري.وحصل الفيديو الخاص بأنشيلوتي داخل غرفة الملابس عقب الكلاسيكو، على الكثير من المشاهدات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.وظهر أنشيلوتي في الفيديو يمنحهم راحة لمدة يوم عقب الفوز على برشلونة 4-0، الأربعاء الماضي، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، واحتفل نجوم الميرنجي على الفور بقرار المدرب الإيطالي.لكن الفريق الملكي خسر من فياريال عقب الكلاسيكو مباشرة، وظهر ريال مدريد بمستوى أقل من الذي قدمه ضد برشلونة.يذكر أن عقد كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد يمتد حتى 2024، لكن تزعم عدة تقارير أنه مرشح للرحيل في الصيف المقبل.