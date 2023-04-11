مبابي مهدد بالغياب عن مواجهة لانس

ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، :"لم يشارك مبابي في تدريبات سان جيرمان، بسبب معاناته من إصابة في الفخذ، ما يهدد بعدم لحاقه بالمباراة المقبلة لفريقه".وكان كريستوف جالتيه مدرب باريس سان جيرمان، التمس العذر لمبابي على مستواه خلال الفوز على نيس، في الجولة 30 من الدوري الفرنسي.وقال جالتيه: "أعتقد أن مبابي خاض الليلة مباراته رقم 51 أو 52 هذا الموسم، ومن الوارد أن يظهر بأقل من مستواه في بعض الأحيان".وأضاف: "كيليان لم يستكمل المران لنهايته أمس، وكانت هناك علامات استفهام حول مشاركته في اللقاء، وأعتقد أنه لم يكن في كامل لياقته".