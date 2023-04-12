المرة الأولى منذ 7 سنوات.. أرقام "سلبية" تُلاحق البافاري بعد ثلاثية السيتي

وكان الفريق البافاري قد خرج منتصرا بكافة مبارياته السابقة في البطولة هذا الموسم، تحت قيادة المدرب السابق جوليان ناجلسمان.وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن" بايرن خسر مباراة في الأدوار الإقصائية بفارق 3 أهداف، للمرة الأولى منذ أيار 2015".وأشارت إلى أن" بايرن خسر آنذاك على يد برشلونة بالنتيجة ذاتها في ذهاب نصف النهائي".وأفادت شبكة "سكواكا" بأن البايرن وصل إلى 12 خسارة في ربع النهائي، أكثر من أي فريق آخر على مدار تاريخ التشامبيونز ليغ.يذكر أن المباراة هي الأولى للمدرب الألماني توماس توخيل مع بايرن ميونخ في دوري الأبطال، بعدما تولى المهمة خلفا لجوليان ناجلسمان.