هالاند يطارد أرقام ميسي ورونالدو في دوري أبطال أوروبا

وبعد أن ضرب هالاند شباك بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في فوز مانشستر سيتي (3-0) على ملعب الاتحاد، وصل هالاند إلى هدفه رقم 45 خلال الموسم الجاري.ويرسم هالاند لنا موسما تاريخيا، حيث يقف المهاجم الأسكندنافي على أعتاب تحطيم العديد من الأرقام القياسية، بعض منها لأساطير الجيل، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.وحطم هالاند بالفعل رقم محمد صلاح نجم ليفربول، كأكثر لاعب يسجل لنادي إنجليزي في موسم واحد في كافة البطولة، بالوصول إلى الهدف رقم 45، متخطيا رقم اللاعب المصري (44 هدفا) في موسم 2017-2018 وكذلك قبله الهولندي رود فان نستلروي بنفس العدد من الأهداف.ورغم صعوبة المهمة، يطارد هالاند رقم ليونيل ميسي صاحب أكبر عدد أهداف في موسم واحد على مر التاريخ، حيث سجل الأرجنتيني 73 هدفا في موسم 2011-2012 في كل البطولات، ويحتاج هالاند إلى تسجيل 28 هدفا لمعادلة رقم أسطورة الأرجنتين هذا الموسم.وسجل هالاند حتى الآن 11 هدفا في موسم واحد لدوري أبطال أوروبا، والرقم القياسي 17 هدف، من نصيب البرتغالي كريستيانو رونالدو.ويلاحق هالاند كذلك الرقم القياسي لأعلى عدد من الأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يحمله الإنجليزيان ألان شيرر وآندي كول، برصيد 34 هدفا. هالاند يملك الآن 30 هدفا بالدوري.