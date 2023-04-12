تحرك من برشلونة لتجديد عقد المدرب تشافي

وقالت اليومية المقرّبة من دوائر برشلونة، إن ممثلين من النادي التقوا بوكيل أعمال تشافي، حيث أظهر البارسا حرصه على تجديد عقد المدرب الشاب (43 عامًا)، لا سيما بعد تحقيق كأس السوبر الإسباني قبل أسابيع على حساب الغريم ريال مدريد.وقاد عملية المفاوضات مع وكيل أعمال تشافي فرناندو سولاناس، كل من نائب رئيس برشلونة رافائيل يوستي والمدير الرياضي ماتيو أليماني ومدير كرة القدم بالنادي جوردي كرويف؛ إذ أبلغ الثلاثي رغبة برشلونة في تمديد عقد تشافي لمدة موسمين إضافيين.ترك تشافي مهمته مع نادي السد القطري وبدأ تدريب "بلوغرانا" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، خلفًا للمدرب الهولندي المخضرم المقال رونالد كومان، في حين يمتد عقد تشافي الحالي مع برشلونة إلى صيف 2024، ويريد النادي تمديد التعاقد إلى صيف 2026.ويسير تشافي بخطى ثابتة على مستوى الألقاب المحلية مع برشلونة؛ إذ حصد كأس السوبر الإسباني مطلع العام الجاري 2023، ويتصدر حاليًا ترتيب الدوري الإسباني قبل 10 جولات من النهاية، ويحتاج إلى الفوز في 4 منها لحصد اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 2019، بغض الطرف عن نتائج ريال مدريد؛ إذ يبتعد في الصدارة بفارق 13 نقطة.