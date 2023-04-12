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بينها منع بايش من اللعب لسنتين.. الانضباط تصدر قرارات صارمة

رياضة

2023-04-12 | 08:30
بينها منع بايش من اللعب لسنتين.. الانضباط تصدر قرارات صارمة
5,712 مشاهدة

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، قرارات صارمة بشأن مباراة القوة الجوية والكهرباء.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "لجنةُ الانضباط عقدت اجتماعاً لمناقشة التقارير الرسميّة التي وصلت بخصوص الأحداث التي رافقت مباراةَ فريقي القوة الجويّة والكهرباء التي جرت على أديم ملعبِ الشعب الدوليّ بتاريخ 2023/4/9 ضمن منافساتِ الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم 2022-2023، وبعد الاطلاع على كل الأوليات ومقاطع الفيديو التي تثبت حالات التجاوز ومحاولة الاعتداء على الطاقم التحكيميّ من قبل الجماهير وأعضاء ولاعبي نادي القوة الجوية، حيث بدأت الجماهير عند الدقيقة 58 برمي الحجارة وقناني الماء على المساعد الأول للحكم واثق مدلل، وقد تمت تهدئةُ الجماهير بعد تدخل مشرف المباراة ورئيس رابطة مشجعي القوة الجوية الذي كان له الأثر في تهدئةِ الجماهير، وبعد نهاية المباراة قام حمادي أحمد، عضو الهيئة الإداريّة لنادي القوة الجوية، بالتوجهِ داخل الملعب نحو الطاقم التحكيميّ، وقام بدفع الحكم المساعد علاء عباس وقيامه بتوجيه كلماتٍ وألفاظٍ قاسيةٍ ونابية للطاقم التحكيميّ، وعلى إثرها تم إشهار البطاقة الحمراء بوجهه، ولم يكتفِ بذلك بل أخذ بالتهديد والوعيد، وبعد ذلك قامَ اللاعب إبراهيم بايش بالتصفيق على الحكم استهزاءً، حيث أشهر بوجهه الحكم الكارت الأصفر الثاني وبعده الكارت الأحمر، وعلى إثرها قام بالركض باتجاه حكم المباراة ومحاولة ضربه، وأخذ بالتوعد والتهديد وتلفظه بألفاظ بعيدة عن الروح الرياضيّة، كما قام ماجد الساعدي عضو إدارة نادي القوة الجوية بالسب والشتم بألفاظ غير أخلاقية، وقيامه بالتهديد والوعيد وعند محاولة الطاقم التحكيمي الخروج من أرض الملعب والدخول إلى غرفةِ الملابس قامت جماهيرُ نادي القوة الجوية برمي الحجارة وقناني الماء عليهم، وكذلك خلع كراسي الملعب ورميها داخل الملعب ".

ولكل ما تقدم قررت اللجنة ما يلي:
1 - معاقبة حمادي أحمد، عضو الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، بالحرمان من مرافقة الفريق ودخول الملاعب لمدة سنتين استناداً لأحكام المادة وفقرة 10 من لائحة الانضباط.

2- معاقبة إبراهيم بايش، لاعب نادي القوة الجوية، بالحرمان من اللعب لمدة سنتين استناداً لأحكام المادة 51 فقرة 2 من لائحة الانضباط، وبدلالة المادة 3 فقرة 3 من لائحة المسابقات للموسم 2022-2023 .

3- معاقبة ماجد الساعدي، عضو الهيئة الإداريّة لنادي القوة الجوية، بالحرمان من مرافقة الفريق في الملاعب لمدة سنتين استناداً لأحكام المادة و فقرة 10 من لائحة الانضباط .

4- حرمان جماهير نادي القوة الجوية من الدخول الى الملاعب على أرضهم المفترضة لمدة ثلاث مباريات استناداً لأحكام المادة 5 فقرة ب من لائحة الانضباط .

5- تتحمل إدارة نادي القوة الجوية الأضرار كافة التي أحدثتها جماهيرها في ملعبِ الشعب من خلع الكراسي وكل الأضرار الأخرى، وذلك بعد مفاتحة إدارة ملعب الشعب لتحديد قيمتها لتتحمل تبعات ذلك.

6- معاقبة نادي القوة الجوية بمبلغ قدره 10 ملايين دينار عراقي استناداً لأحكام المادة 4/1/67 من لائحة الانضباط .

7- استناداً لنص المادة 1/42 من لائحة الدوري الممتاز "تدفع الغرامات على أي نادٍ أو لاعبيه أو ممثليه أو ملاكه التدريبي الى الاتحاد من قبل النادي خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ إصدار العقوبة أو يتم خصمها تلقائياً من عوائد النادي لدى الاتحاد إن وجدت، وبخلافه يمنع النادي من خوض مباراته ويعد خاسرا (3-0) في أول مباراة يخوضها في جدول مبارياتِ الدوري ضمن مدةِ العقوبة".
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