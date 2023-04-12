ابطال أوروبا.. التشكيلة الأساسية لمدريد في مواجهة تشيلسي

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن أنشيلوتي سيدفع بتشكيل هجومي من البداية، بقيادة الفرنسي كريم بنزيما، ويعاونه الثنائي البرازيلي رودريجو جويس وفينيسيوس جونيور.على الجانب الآخر، ذكرت الصحيفة أن فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، ينوي الدفع بنجولو كانتي أساسيًا في وسط ملعب البلوز أمام ريال مدريد، رغم غيابه عن أغلب مباريات هذا الموسم للإصابة.ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريقين كالتالي:ريال مدريد: كورتوا - كامافينجا - ألابا - ميليتاو - كارفاخال - فالفيردي - كروس - مودريتش - رودريجو - فينيسيوس - بنزيما.تشيلسي: كيبا - كوكوريلا - فوفانا - كوليبالي - جيمس - بن شيلويل - كانتي - إنزو - سترلينج - فيليكس - هافيرتز.