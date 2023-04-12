النصر السعودي يقيل غارسيا ويعين دينكو بديلا

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن "هذا قرار الإقالة جاء بعد سلسلة اجتماعات بين المدرب الفرنسي وإدارة النصر خلال الأيام الثلاث الماضية".وأضافت: "من المرجح أن يتولى الكرواتي دينكو يليتشيتش، مدرب الفئات السنية وفريق درجة الشباب، مهمة تدريب الفريق مؤقتا، لحين الاستقرار على المدرب الجديد".ويحتل نادي النصر المركز الثاني في دوري روشن للمحترفين برصيد 53 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، وذلك بعد مرور 23 جولة من عمر المسابقة.كما نقلت الصحيفة عن مصدر داخل نادي النصر، بأن قرار إقالة غارسيا تم مناقشته مع بعض اللاعبين محليين وأجانب، خاصة مع وجود تحفظات سابقة من اللاعبين حول طريقة غارسيا التي خاض بها مباراة الاتحاد الأخيرة والطريقة التي ينوي اللعب بها ضد الهلال.وألقت بعض الصحف العالمية الضوء على الأزمة الدائرة في صفوف "العالمي"، إذ ألمحت لوجود مشكلة بين غارسيا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، وقالت صحيفة سبورت الكتالونية، إن "رونالدو لا يثق فيه".وذكرت صحيفة الاقتصادية، أن "الإدارة ما زالت منقسمة بشأن إقالة غارسيا، إذ يقف صفٌّ مع تجديد الثقة بالمدرب ومنحه فرصة، بينما يقف الصف الثاني مع الإقالة على أن تكون اليوم أو بعد مباراة الهلال، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة 25 من دوري روشن السعودي بغض النظر عن النتيجة".ووفقا لمصدر الصحيفة، فإن "أسلوب المدرب وإصراره على طريقة لعب معينة أسهما في ضياع صدارة الدوري وخسارة لقب كأس السوبر السعودي، مع تبقّي الأمل في دوري روشن السعودي، وأيضاً كأس خادم الحرمين الشريفين الذي وصل فيه إلى الدور قبل النهائي، والنادي لا يريد الخروج من الموسم دون بطولات".