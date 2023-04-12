وذكرت شبكة RMC سبورت أن "إدارة البي إس جي قررت تشديد الحراسة على جالتيه وعائلته، بعد تلقيه تهديدات بالقتل، وذلك لضمان حمايته وسلامة أسرته".وأضافت أن "المدرب الفرنسي استقبل 5 آلاف مكالمة ورسالة، يتضمن بعضها تهديدات بالقتل، ردًا على اتهامه بالعنصرية".وكان محامي المدير الفني لباريس، قد أنكر هذه الاتهامات الصادرة عن بريد إلكتروني مسرب من جوليان فورنيه المدير الرياضي السابق لفريق نيس.وأكد محامي جالتيه أن "ما حدث محاولة للتشويه والتشهير بالمدرب الفرنسي، مؤكدا أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية لحفظ حقوقه".كما رد باريس في بيان، أكد فيه على التزامه بمكافحة كافة أشكال العنصرية والتمييز، مشيرًا إلى عمله الطويل مع الاتحادات المختلفة لمواجهة هذه القضية.وشدد باريس على "الدعم الكامل لمدربه كريستوف جالتيه، وأن النادي لا علاقة له بهذه المزاعم التي التصقت بجالتيه قبل توليه مسئولية الفريق مطلع الموسم الجاري".