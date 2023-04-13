مبابي: أنني لاعب كرة قدم ولا أتمتع بنفوذ إضافي في فرنسا

وصرح مبابي عبر قناة "فرانس 3": "يعتقد الكثيرون أن لدي نفوذ، وأحيانا يبالغون في تقدير هذه القوة، وأنني وراء كل شيء".وأوضح كيليان: "هناك من يعتقد أنني من أصنع الفريق، وأحدد ماذا يجب فعله ورسم كافة تفاصيل العمل".وشدد: "حتى إذا كنت أحب الاندماج بقوة في التفاصيل، لكن يبقى الأساس أنني لاعب كرة قدم، ولا ينبغي أن يكون هناك خطأ في تحديد هذه الهوية".وأشار: "بالطبع أنا مواطن، لدي مواقف وقيم أدافع عنها، وحقوق أريد أتمسك بها، وأتحملها وأطالب بها، لكني لا أعتبر نفسي أكثر من كوني لاعب كرة".وختم قائد منتخب فرنسا والهداف التاريخي لسان جيرمان: "بعد المكانة التي وصلت إليها، وما أمثله، لا أهتم بما يعتقد الناس، لأنني إذا انشغلت بما يتردد فلن أنام".وتصدر كيليان مبابي المشهد في الفترة الأخيرة بأكثر من موقف، حيث انتقد إدارة ناديه علانية اعتراضا على ظهوره بدون علمه في مقطع فيديو ترويجي لتذاكر الفريق في الموسم الجديد.ولم يجد النجم الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما حرجا في هجومه ضد نويل لو جريه رئيس اتحاد الكرة السابق في بلاده، استنكارا لما قاله الأخير في حق زين الدين زيدان.