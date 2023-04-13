برشلونة يعقد أولى صفقاته الصيفية

وذكر التقرير أن "اللاعب اجتاز الفحص الطبي في برشلونة و اجتمع مع إدارة النادي و وقع على عقود انضمامه حتى نهاية موسم 2025".مارتينيز مدافع بلباو خاض مع الفريق الباسكي هذا الموسم 13 مباراة سجل هدف وحيد في الدوري الاسباني.