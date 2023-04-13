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برشلونة يعقد أولى صفقاته الصيفية
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
كشف تقرير قناة "Relevo"الاسبانية، اليوم الخميس، أن انيغو مارتينيز مدافع اتلتيك بلباو وقع عقده مع برشلونة منذ ساعات وسينضم للفريق مجانا نهاية الموسم.
وذكر التقرير أن "اللاعب اجتاز الفحص الطبي في برشلونة و اجتمع مع إدارة النادي و وقع على عقود انضمامه حتى نهاية موسم 2025".
مارتينيز مدافع بلباو خاض مع الفريق الباسكي هذا الموسم 13 مباراة سجل هدف وحيد في الدوري الاسباني.
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