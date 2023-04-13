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رونالدو يعلق على اقالة غارسيا

رياضة

2023-04-13 | 11:55
رونالدو يعلق على اقالة غارسيا
المصدر:
وكالات
1,734 مشاهدة

علق مهاجم نادي النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الخميس، على إقالة المدرب الفرنسي رودي غارسيا من تدريب نادي النصر السعودي.

ونشر رونالدو، قائد الفريق، صورة له وهو يصافح رودي غارسيا وكتب عبر خاصية "ستوري" في موقع "إنستغرام": "يسعدني العمل معك. أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل".

وأقال النصر رودي غارسيا، بعد أقل من عام في المنصب وكتب النادي في بيان: "قررت إدارة نادي النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد رودي غارسيا. مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ومتمنين له التوفيق".

وكانت صحيفة "الرياضية" قد كشفت عن دور رونالدو في إقالة رودي غارسيا.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النصر وضعت رأي رونالدو، بضرورة انتهاج أسلوب لعب هجومي، في مقدمة دوافع إقالة غارسيا.

وأكدت أن إدارة النصر لم تكن تنوي إقالة غارسيا بعد التعادل 0/0 مع الفيحاء، يوم الأحد الماضي، بالدوري السعودي، لكن الفكرة بدأت تظهر في اليوم التالي، بعدما اجتمع غارسيا مع لاعبيه.

وذكرت "الرياضية" أن غارسيا هاجم لاعبيه وحمَّلهم المسؤولية عن التعادل مع الفيحاء وتهكّم بالتحديد على الجناح عبدالرحمن غريب وقال له: "من تكون حتى تتذمر من تغييرك في المباراة؟ جاملتك في العديد من المباريات وأنت لاعب عادي.. ومن اليوم أنت خارج حساباتي".

وتولى غارسيا تدريب النصر في حزيران 2022 وأدار للفريق 26 مباراة حقق الفوز في 18 منها وتعادل 5 مرات وخسر 3 مرات. ومن المقرر أن يلعب الهلال مع النصر يوم الثلاثاء، في دوري روشن السعودي ثم مع الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية.

ويملك النصر 53 نقطة من 23 مباراة ويتأخر بـ3 نقاط عن الاتحاد المتصدر مع تبقي 7 جولات على النهاية.

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