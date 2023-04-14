الإتحاد الإنكليزي يبت بقضية روبرتسون.. هل سيُعاقب الحكم؟

وكانت لجنة الحكام قد أعلنت أن هاتزيداكيس لن يتولى إدارة أي مباراة حتى استكمال التحقيق في الحادث الذي وقع بين شوطي المباراة التي انتهت بالتعادل بين أرسنال وليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.وكان هناك تلامساً بين الحكم المساعد وذقن روبرتسون عندما اقترب منه اللاعب في ملعب آنفيلد.وقال هاتزيداكيس في بيان صادر عن لجنة الحكام "أتطلع للعودة لإدارة المباريات. تعاونت بالكامل مع تحقيق الاتحاد الإنجليزي وناقشت الموضوع مباشرة مع آندي روبرتسون في نقاش مفتوح وإيجابي".وأضاف "بالتأكيد لم أكن أنوي أن يكون هناك تلامس مع آندي وأنا أسحب ذراعي بعيدا عنه واعتذرت عن ذلك".وقال الاتحاد إنه راجع كل الأدلة بما في ذلك إفادات مفصلة من ليفربول ولجنة الحكام وكذلك مقطع مصور من عدة زوايا قبل التوصل إلى القرار.