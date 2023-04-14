اربيل يهزم نفط الوسط ويتأهل الى دور الثمانية من كأس العراق

تمكن نادي اربيل، اليوم الجمعة، من هزيمة نادي نفط الوسط ليتأهل الى دور الثمانية من كأس العراق.

وشهد ملعب فرانسوا حريري مباراة الفريقين التي انتهت بفوز اربيل بهدفين مقابل هدف واحد لنادي نفط الوسط.



وسجل اهداف اربيل اللاعب امجد راضي يوسف فيما سجل هدف نفط الوسط الوحيد اللاعب لوكاس سانتوس.

