الزوراء يتأهل الى الدور القادم من كأس العراق على حساب نفط البصرة

تأهل نادي الزوراء، اليوم الجمعة، الى دور الثمانية من بطولة كأس العراق على حساب نادي نفط البصرة.

وانتهت المباراة التي اقيمت على ارض ملعب الشعب الدولي بنتيجة هدف لكل فريق خلال وقت المباراة الاصلي ليحتكم الفريقين الى ركلات الترجيح التي انتهت لصالح النوارس ليتأهل الى دور الثمانية من كأس العراق". وكان فريق اربيل قد تأهل الى نفس الدور بعد التغلب على نفط الوسط بهدفين مقابل هدف واحد.