اليوم.. السيتى يستضيف ليستر لتقليص فارق الصدارة ومدريد يواجه قادش

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةأستون فيلا X نيوكاسل يونايتد – الساعة 2.30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premiumتشيلسي X برايتون – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premiumإيفرتون X فولهام – الساعة 5 عصراساوثهامتون X كريستال بالاس – الساعة 5 عصراتوتنهام X بورنموث – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premiumوولفرهامبتون X برينتفورد – الساعة 5 عصرامانشستر سيتي X ليستر سيتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumمواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةفياريال X بلد الوليد – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1أتلتيك بيلباو X ريال سوسييداد – الساعة 5:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1ريال بيتيس X إسبانيول – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1قاديش X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلةبولونيا X ميلان – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1نابولي X هيلاس فيرونا – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1انتر ميلان X مونزا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1مواعيد مباريات الدوري الألمانيبايرن ميونخ X هوفنهايم – الساعة 4:30 عصرالايبزيج X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصراكولن X ماينز 05 – الساعة 4:30 عصراشتوتجارت X بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصراآينتراخت فرانكفورت X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرامواعيد مباريات الدوري الفرنسيرين X ستاد ريمس – الساعة 6 مساءباريس سان جيرمان X لانس – الساعة 10 مساءمواعيد مباريات الدوري التركيأضنة ديمرسبور X قاسم باشا – الساعة 4 عصرااسطنبول سبور X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 4 عصرافناربخشة X أنقرة جوجو – الساعة 8:30 مساء