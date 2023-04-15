مولر وكانسيلو يزينان قائمة البايرن امام هوفنهايم

وعاد البرتغالي جواو كانسيلو للتشكيلة على حساب ديفيز، وهو ما ينطبق أيضا على توماس مولر الذي سيلعب أساسيا.كما فضل المدرب توماس توخيل الاحتفاظ بجمال موسيالا احتياطيا، رفقة نصير مزراوي وريان جرافنبيرش.وجاء تشكيل العملاق البافاري كالتالي:حراسة المرمى: يان سوميرالدفاع: بافارد، أوباميكانو، دي ليخت، كانسيلوالوسط: كيميتش، جوريتسكا، مولرالهجوم: كومان، ساني، جنابريأما تشكيل هوفنهايم فضم كلا من:حراسة المرمى: أوليفر باومانالدفاع: كاباك، بروكس، أكبوجوماالوسط: كاديرابيك، جيجر، ستيلر، أنجيلينيوالهجوم: كراماريتش، باومجارتنر، بيبو