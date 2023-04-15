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تشيلسي يواصل عثراته ويخسر امام برايتون
Alsumaria Tv
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واصل فريق تشيلسي عثراته بالسقوط أمام نظيره برايتون بنتيجة (2-1)، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي احتضنه ملعب ستامفورد بريدج ضمن لقاءات الجولة رقم 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل ثنائية برايتون داني ويلبيك في الدقيقة 42، وجوليو إنشيزو في الدقيقة 69، بينما سجل هدف تشيلسي الوحيد كونور غالاغار.
افتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 13، بعد توغل من مودريك، ليرسل الكرة إلى غالاغار، الذي سدد من على حدود المنطقة كرة اصطدمت بدانك وغيرت اتجاهها، لتخادع سانشيز وتسكن الشباك.
وفي الدقيقة 42، من خلال ارتقاء من ويلبيك ليسدد الكرة رأسية سكنت الشباك.
ونجح برايتون في ترجمة سيطرته بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 69، بتسديدة صاروخية من إنشيزو من خارج المنطقة، سكنت شباك كيبا.
وبتلك النتيجة رفع برايتون رصيده إلى 49 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 39 نقطة في المركز الـ11.
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