صراع جديد بين الريال وبرشلونة سببه لاعب إسباني

وينتهي عقد أولمو مع لايبزيج في صيف 2024، ويرفض التجديد حتى الآن، وربطته العديد من التقارير بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة.ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية، لا يزال مستقبل داني أولمو غير واضح في الوقت الحالي، لكن اللاعب يفضل خوض تجربة جديدة في الصيف المقبل وعدم استكمال عقده مع لايبزيج.وأشارت إلى أن لايبزيج مستعد لبيع أولمو في الصيف بمقابل يتراوح بين 70 و75 مليون يورو، لكن النجم الإسباني طلب إضافة "بند بشكل استثنائي" يسمح له بالرحيل مقابل 60 مليون يورو فقط، إذا رغب نادٍ من الليجا في التعاقد معه.وأوضحت الصحيفة أن رغبة أولمو الأولى ستكون العودة إلى برشلونة، لكن ريال مدريد يحاول أيضاً حسم الصفقة.يذكر أن برشلونة يواجه أزمة اقتصادية تضع عليه قيودا عند إبرام صفقات جديدة خلال الصيف المقبل.ويحتاج برشلونة لخفض رواتب الفريق بقيمة 200 مليون يورو أو تحقيق دخل إضافي، كي تسمح له رابطة الليجا بقيد الصفقات الجديدة في الموسم المقبل.