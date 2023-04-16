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هالاند يُواصل تحطيم الأرقام القياسية ويجتاز رونالدو وسواريز
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
سجل النروجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، هدفين في شباك ليستر سيتي، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة 31 للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم والتي انتهت بفوز السيتي 3-1.
هالاند رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم، إلى 32 هدفا، ولم يعد يفصله سوى 3 أهداف فقط، لكي يصبح الهداف التاريخي للبريمييرليغ خلال موسم واحد.
وتفوق هالاند على الثنائي لويس سواريز وكريستيانو رونالدو (31 هدفا)، وعادل رصيد محمد صلاح، الذي حققه في موسم 2017-2018 (32 هدفا).
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