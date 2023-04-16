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مستقبل غافي في برشلونة.. تشافي يحذر من الرحيل مجاناً

رياضة

2023-04-16 | 06:40
مستقبل غافي في برشلونة.. تشافي يحذر من الرحيل مجاناً
306 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أعرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن دهشته الشديدة من الأنباء التي تتحدث عن دخول النجم الواعد غافي في مباحثات مع تشيلسي من أجل الانضمام إلى صفوفه خلال الموسم المقبل.

وقال تشافي في تصريحات نشرها موقع "tribalfootball": "لا أعتقد أن غافي سيكون سعيداً مع أي نادٍ آخر الموسم المقبل بخلاف برشلونة".

وأضاف المدرب البالغ من العمر 43 عاماً: "لديه كل شيء هنا في برشلونة، غافي ما يزال يبلغ من العمر 18 عاماً، إنه لاعب أساسي في فريقنا لا يمكن التخلي عنه، لا يوجد سبب يدفعه للرحيل الموسم المقبل، بالتأكيد لن يحصل مع أي فريق آخر عن ذلك الاهتمام الذي يحصل عليه في النادي الكتالوني".

واختتم تشافي حديثه بالقول: "بالنسبة لي، غافي لاعب رائع لا يمكن التخلي عنه، لا أعرف ما الذي سيقرره لكنني أعتقد أن مستقبله الأفضل سيكون هنا في برشلونة".

ويعيش غافي حالة من الغموض في مستقبله الموسم المقبل، عقب قيام رابطة الليغا بإلغاء عقده مع برشلونة بسبب مشاكل في اللعب المالي النظيف يقع بها النادي الكتالوني في الوقت الراهن.

ومن المنتظر أن يصبح غافي لاعباً حراً الصيف القادم، الأمر الذي دفع تشيلسي إلى اقتحام سباق التعاقد مع اللاعب بصورة مجانية، مقدماً راتباً مفتوحاً يختاره غافي من أجل الموافقة على الوصول إلى ستامفورد بريدج.

ولا يبدو تشيلسي النادي الوحيد المهتم بغافي، وسط معلومات تؤكد أن بايرن ميونخ يرغب في الحصول على خدمات اللاعب الذي خاض 19 مواجهة دولية مع منتخب إسبانيا.

جدير بالذكر أن غافي خاض مع برشلونة 40 مواجهة عبر مختلف المسابقات هذا الموسم، أحرز خلالها هدفين مع تقديم 6 تمريرات حاسمة، بمعدل 2863 دقيقة لعب.
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