ويستهام يشعل الصراع على صدارة "البريميرليج" بعد التعادل مع ارسنال

وافتتح غابرييل خيسوس التسجيل لآرسنال في الدقيقة السابعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من بنجامين وايت.وأضاف مارتن اوديغارد الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 10 بتسديدة يسارية من داخل المنطقة بعد كرة متقنة من غابرييل مارتينيلي.ونجح ويستهام في تقليص الفارق بهدف سجله الجزائري سعيد بن رحمة من ضربة جزاء في الدقيقة 33.ومنح الحكم ضربة جزاء لآرسنال سددها بوكاكو ساكا لكن خارج المرمى في الدقيقة 52.وأدرك جارود بوين التعادل لويستهام في الدقيقة 54 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من ثيلو كيرير.ورفع التعادل رصيد آرسنال إلى 74 نقطة من 31 مباراة ويتقدم بـ4 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.في حين يملك ويستهام 31 نقطة في المركز الـ15.ومن المقرر أن يلعب آرسنال مع ساوثهامبتون ثم مع مانشستر سيتي على ملعب الإمارات وقد فاز السيتي 3/1 في مباراة الذهاب.ولم يحقق آرسنال الفوز في آخر جولتين في الدوري الإنجليزي حيث تعادل 2/2 مع ليفربول قبل التعثر أمام ويستهام.