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برشلونة يتعثر مجدداً ويتعادل مع خيتافي في الليغا

رياضة

2023-04-16 | 12:10
برشلونة يتعثر مجدداً ويتعادل مع خيتافي في الليغا
1,041 مشاهدة

واصل فريق برشلونة، نزيف النقاط بالتعادل السلبي للمباراة الثانية على التوالي، خلال مواجهة خيتافي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من الليجا، على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز".

وكان برشلونة قد تعادل سلبيا في الجولة الماضية ضد جيرونا.

وبهذا التعادل اليوم يرفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما رفع خيتافي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس عشر.
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