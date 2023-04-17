صلاح يستعد لتحطيم رقم قياسي جديد بالدوري الإنكليزي

السومرية نيوز – رياضة



يستهدف المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، رقما قياسيا جديدا، عندما يحل الريدز ضيفا على ليدز يونايتد، مساء اليوم الإثنين، على ملعب إيلاند رود، ضمن لقاءات الجولة 31 للبريميرليج.

ووفقا لموقع ليفربول الرسمي، فإن صلاح يحتاج إلى تسجيل هدف في لقاء اليوم، لينفرد بصدارة الأكثر تهديفا للريدز في شباك ليدز يونايتد خلال حقبة البريميرليج.



ويتساوى صلاح حاليا مع روبي فاولر في الصدارة، برصيد 7 أهداف لكل منهما.

ويعتبر جوردون هودسون، أكثر من سجل لليفربول في شباك ليدز يونايتد (9 أهداف) ولكن في تاريخ الدوري ككل.



جدير بالذكر، أن صلاح كان قد تفوق على فاولر مؤخرا، وأصبح الهداف التاريخي لليفربول في البريميرليج.



ويحتل ليفربول المركز الـ8 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، برصيد 44 نقطة، بينما يتواجد ليدز في المركز الـ16 برصيد 29 نقطة.