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"نادي الحكام".. برشلونة تفتح النار على مدريد بشأن فضيحة نيغريرا

رياضة

2023-04-17 | 06:39
&quot;نادي الحكام&quot;.. برشلونة تفتح النار على مدريد بشأن فضيحة نيغريرا
1,594 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

خرج خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، في مؤتمر صحفي، ليرد على الاتهامات التي تحاصر النادي الكتالوني في قضية خوسيه نيغريرا.

وتعرض برشلونة لتهمة الفساد الرياضي في إسبانيا، وسط مزاعم تؤكد منحه خوسيه نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أموالا بشكل غير قانوني خلال فترة عمله في لجنة الحكام.

ووفقا لما كشفته بعض التقارير الصحفية، فإنه نتيجة للتحقيق الضريبي أصبح معروفًا لاحقًا أن نادي برشلونة كان يدفع بين عامي 2001 و2003 وبين 2005 و2018 لشركة نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام بين عامي 1994 و2018، لتقديم تقارير استشارية عن التحكيم مقابل مبلغ إجمالي قدره 7.1 مليون يورو.

وفي هذا الشأن، عقد خوان لابورتا مؤتمرا صحفيا للحديث عن قضية نيغريرا والإجابة على الكثير من التساؤلات بعد الجدل الذي أثير حول هذا الأمر.

وبدأ لابورتا المؤتمر الصحفي قائلا: "مشجعو برشلونة يعانون من حملة تشهير لمدة شهرين لا علاقة لها بالواقع، في تاريخنا نحن نموذج للرياضة. نفوز بفضل الجهد والموهبة".

وأضاف: "حينما نفوز نحتفل سويًا، وعندما نخسر لا نبحث عن أعذار، هذه هي قيمنا، نحب الفوز، ونحب الفوز باللعب الجيد، دون مساعدة التحكيم، لدينا منتقدون، أحيانًا بدافع الحسد، يعودون الآن".

وتابع: "عندما ظهرت قضية نيغريرا في وسائل الإعلام، كنا متأكدين أن الأمر لم يكن مصادفة، لكننا قمنا بفتح تحقيق عبر شركة مستقلة لإعداد تقرير، الآن لدي المزيد من المعلومات ويمكنني الآن أن أؤكد أن نادي برشلونة لم ينفذ أي إجراء يكون هدفه أو نيته غش المنافسة للحصول على ميزة رياضية".

وشدد لابورتا على عدم وجود أي دليل يدين برشلونة في القضية قائلا: "لم يتمكن أحد من إثبات أن المبالغ المدفوعة كان من الممكن أن تؤثر على أي نتيجة، ولم يتمكنوا من إثبات ذلك لأنه لم يكن ممكنًا، الفواتير مفصلة عن طريق التحويل المصرفي وموثقة في حسابات النادي، لم تكن هناك نية لإخفاء أي شيء".

وأكمل: "لدينا جميع التفاصيل المتعلقة بكل الفواتير التي ندفعها، يمكنني ضمان كل العمليات التي قمنا بها، على الأقل خلال فترتي رئيسًا للنادي، برشلونة تواصل مع مستشار تحكيمي للحصول على استشارات فنية وهذه ليست جريمة، هذا شي تقوم به عدة أندية كبيرة".

وأوضح: "العدالة قالت ذلك بنفسها، لم يكن لديهم أي دليل على قيامنا بشراء الحكام، لا أحد يستطيع إثبات أي شيء لأنه ليس هناك أي شيء من الأساس".

كما استعرض لابورتا صندوقا يحتوي على بعض الوثائق خلال المؤتمر، حيث تضمن 629 تقريرا و43 فيديو، كما كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، ليؤكد: "خلصنا إلى أمور هي كالتالي، لا توجد أي دلائل متعلقة بمدفوعات لأي شخص بهدف التلاعب في النتائج، أو أي فساد اقتصادي".

وتابع: "دعونا ندع العدالة تعمل، لها أوقاتها التي يجب احترامها، يجب إثبات الاتهامات أمام محكمة العدل، نحن نعيش في دولة القانون مع مبدأ افتراض البراءة الذي لم يكن لدى برشلونة".

واستطرد: "بنهاية التحقيقات قد نجد أن هناك بعض الأشخاص قد استفادوا بشكل فردي من هذه المدفوعات، وهنا يصبح نادي برشلونة ضحية".

وأكمل: "خلاصة القول، برشلونة لم يقُم بأي عمل فاسد، وكل العمليات التي قمنا بها مشروعة خضعت للفحص الضريبي عبر عمليات مالية صحيحة، نحن بعيدون عن أي شبهة فساد".

وفتح رئيس برشلونة النار خلال المؤتمر على الغريم التقليدي ريال مدريد، الذي أكد أنه سيلجأ للقضاء حال ثبوت التهمة ضد برشلونة، قائلا: "أود أن أسلط الضوء على قضية ناد بعينه، هذا النادي هو ريال مدريد".

وأضاف: "الكل يعرف أن ريال مدريد هو النادي الفضل تاريخيا من قبل الحكام وبأخطاء التحكيم، نادي النظام لمدة 70 عاما، كان رؤساء لجنة الحكام والمسؤولون عن تعيينهم أعضاء سابقين في مدريد، أو لاعبين سابقين أو مدراء سابقين".

وأكمل: "الآن يشير ريال مدريد إلى نفسه كضحية للفساد الرياضي، وهذا يظهر بعد أفضل فترة لنادينا من قبل الحكام، أمر ساخر غير مسبوق، ونأمل أن تكشفهم هذه المحاكمة".

وأنهى لابورتا قائلا: "لم يحدث ذلك عن طريق الصدفة، ليس من قبيل المصادفة أن هذا حدث عندما نتعافى، إنه أعنف هجوم ضد نادينا، أطلب أكثر من أي وقت مضى أن تتحد جماهير برشلونة في الدفاع عن نادينا حتى لا يزعزعوا استقرارنا".


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