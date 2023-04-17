لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة تستدعي حكام مباراة الكهرباء والجوية

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "خاطبت لجنةُ الاستئناف في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم لجنةَ الحكام في الاتحادِ لدعوةِ حكام مباراة فريقي الكهرباء والقوة الجويّة في الدوري الممتاز والتي جرت بتاريخ (2023-4-9)، والحكام هم: مهند قاسم عيسى وواثق مدلل وعلاء عباس وعلاء خليل, ومراقب المباراة عبد الرزاق أكرم".وأضاف: "ذلك للحُضور إلى لجنةِ الاستئناف في مقرّ الاتحاد يوم الأربعاء الموافق (2023/4/19) في الساعةِ الحادية عشرة".وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة قد فرضت عقوبات على ناديي القوة الجوية والكهرباء بعد الاحداث التي شهدتها تلك المباراة وكان ابرز القرارات حرمان اللاعب إبراهيم بايش من اللعب لمدة سنتين، وعدم السماح لعضو إدارة نادي القوة الجوية حمادي احمد من دخول الملاعب لمدة سنتين.