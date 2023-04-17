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سان جيرمان يقرر اقالة جالتييه
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، بأن ادارة نادي باريس سان جيرمان قد قررت اقالة المدرب الحالي للفريق جالتييه مع نهاية الموسم الجاري.
وقد اشارت صحيفة "الفوت ميركاتو" الفرنسية بأن "المستشار الرياضي للفريق سيسافر لدولة قطر بنهاية الاسبوع من اجل رسم خطط الفريق للموسم المقبل و تحديد المدرب الذي سيكون خليفة لجالتييه".
ونوهت الصحيفة بأن "احتمال تدريب زيدان للنادي الباريسي شبه مستحيل و هو اقرب للعودة لنادي ريال مدريد في ولاية جديدة ".
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