لامبارد بشأن لقاء مدريد: علينا القتال بشدة

وفاز ريال مدريد ذهابا على ملعبه 2/0 وكان بمقدور لاعبيه إضافة العديد من الأهداف على سانتياغو برنابيو الأسبوع الماضي.وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الإياب: "سنقدم كل شيء، كل مباراة لتشيلسي تمثل فرصة".وخرج تشيلسي من مختلف المسابقات الموسم الحالي ويحتل المركز الـ11 في الدوري الإنجليزي، وخسر البلوز في البريميرليغ أكثر مما فاز حيث فاز 10 مرات وخسر 12 مرة.وأضاف لامبارد: "أنا أفكر في كل المباريات المقبلة باعتبارها كبيرة، علينا مواصلة العمل حتى النهاية".وعن المقارنة بين مشوار تشيلسي الحالي ومشواره في التتويج الصعب بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2011/2012 قال المدرب الشاب: "لا أعتقد أن أي شيء سيحدث أمام ريال مدريد سيكون أفضل من التتويج في عام 2012، هذا اللقب لا يقارن. كانت مسيرة صعبة واجهنا خلالها نابولي وبرشلونة.وأكمل: "لسنا في المكان الذي نريده، لكن التحطم كلمة كبيرة، بالنظر إلى النتيجة والفريق الذي نواجهه، علينا القتال بشدة، بالطبع ستكون مباراة خاصة".وأوضح، :"أنا أتحمل مسؤوليتي بشدة ولا ألوم أحدا، هذه أمور يجب علينا تحديدها للمضي قدما، لا أشكك في التزام اللاعبين".وعن دخول ملاك النادي غرفة خلع الملابس بعد نهاية المباريات، قال مدرب تشيلسي: "أشعر بالراحة مع ذلك. عندما كنت لاعبا ويأتي الملاك لغرفة خلع الملابس كنت أشعر بالسعادة، وهذا ليس سيئا".وأشار الى ان "المالك يريد أن يتحدث ويزرع الإيجابية في اللاعبين، لا توجد مشكلة في إظهار الشغف".وتابع: "لا أشك أن الأجواء ستكون إيجابية في بداية المباراة، والباقي يعود إلينا للعب برغبة حقيقية لقلب الأمور، تواجدت هنا كثيرا لفهم أن الأجواء ستكون رائعة، وعلينا استغلال ذلك فهذا سيساعدنا".وبسؤاله عن قوة ريال مدريد قال: "لا أعرف قصته بالضبط، لكنهم يملكون مدربا رائعا (كارلو أنشيلوتي الذي سبق أن درب تشيلسي) هو يستحق الإشادة، والسر الوحيد الواضح من الخارج امتلاكهم مجموعة ثابتة من اللاعبين منذ فترة طويلة".ولفت لامبارد الى، أن "ريال مدريد يملك الموهبة وأخلاقيات العمل وروح القيادة ويملك مودريتش وكروس وبنزيما ومواهب فردية قادرة على تحقيق النجاح".