Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
البرلمان ينهي القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة ويرفع جلسته
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

لامبارد بشأن لقاء مدريد: علينا القتال بشدة

رياضة

2023-04-17 | 13:36
لامبارد بشأن لقاء مدريد: علينا القتال بشدة
193 مشاهدة

أكد مدرب تشيلسي المؤقت، فرانك لامبارد، اليوم الاثنين، أن البلوز سيقدم كل شي أمام ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد ذهابا على ملعبه 2/0 وكان بمقدور لاعبيه إضافة العديد من الأهداف على سانتياغو برنابيو الأسبوع الماضي.

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الإياب: "سنقدم كل شيء، كل مباراة لتشيلسي تمثل فرصة".

وخرج تشيلسي من مختلف المسابقات الموسم الحالي ويحتل المركز الـ11 في الدوري الإنجليزي، وخسر البلوز في البريميرليغ أكثر مما فاز حيث فاز 10 مرات وخسر 12 مرة.


وأضاف لامبارد: "أنا أفكر في كل المباريات المقبلة باعتبارها كبيرة، علينا مواصلة العمل حتى النهاية".

وعن المقارنة بين مشوار تشيلسي الحالي ومشواره في التتويج الصعب بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2011/2012 قال المدرب الشاب: "لا أعتقد أن أي شيء سيحدث أمام ريال مدريد سيكون أفضل من التتويج في عام 2012، هذا اللقب لا يقارن. كانت مسيرة صعبة واجهنا خلالها نابولي وبرشلونة.

وأكمل: "لسنا في المكان الذي نريده، لكن التحطم كلمة كبيرة، بالنظر إلى النتيجة والفريق الذي نواجهه، علينا القتال بشدة، بالطبع ستكون مباراة خاصة".

وأوضح، :"أنا أتحمل مسؤوليتي بشدة ولا ألوم أحدا، هذه أمور يجب علينا تحديدها للمضي قدما، لا أشكك في التزام اللاعبين".

وعن دخول ملاك النادي غرفة خلع الملابس بعد نهاية المباريات، قال مدرب تشيلسي: "أشعر بالراحة مع ذلك. عندما كنت لاعبا ويأتي الملاك لغرفة خلع الملابس كنت أشعر بالسعادة، وهذا ليس سيئا".

وأشار الى ان "المالك يريد أن يتحدث ويزرع الإيجابية في اللاعبين، لا توجد مشكلة في إظهار الشغف".

وتابع: "لا أشك أن الأجواء ستكون إيجابية في بداية المباراة، والباقي يعود إلينا للعب برغبة حقيقية لقلب الأمور، تواجدت هنا كثيرا لفهم أن الأجواء ستكون رائعة، وعلينا استغلال ذلك فهذا سيساعدنا".

وبسؤاله عن قوة ريال مدريد قال: "لا أعرف قصته بالضبط، لكنهم يملكون مدربا رائعا (كارلو أنشيلوتي الذي سبق أن درب تشيلسي) هو يستحق الإشادة، والسر الوحيد الواضح من الخارج امتلاكهم مجموعة ثابتة من اللاعبين منذ فترة طويلة".

ولفت لامبارد الى، أن "ريال مدريد يملك الموهبة وأخلاقيات العمل وروح القيادة ويملك مودريتش وكروس وبنزيما ومواهب فردية قادرة على تحقيق النجاح".
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
فلكيا.. السعودية تحدد غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر
29.01%
08:16 | 2023-04-17
فلكيا.. السعودية تحدد غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر
08:16 | 2023-04-17
تعرف على الدول التي ستحتفل بعيد الفطر يوم السبت المقبل ومركز دولي يكشف السبب
25.92%
03:31 | 2023-04-16
تعرف على الدول التي ستحتفل بعيد الفطر يوم السبت المقبل ومركز دولي يكشف السبب
03:31 | 2023-04-16
عيد الفطر 2023: متى تبدأ العطلة الرسمية في العراق والدول العربية؟.. تعرف على ذلك
16.56%
02:40 | 2023-04-16
عيد الفطر 2023: متى تبدأ العطلة الرسمية في العراق والدول العربية؟.. تعرف على ذلك
02:40 | 2023-04-16
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
12.09%
07:07 | 2023-04-16
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
07:07 | 2023-04-16
لهذا السبب.. إغلاق جسر الجمهورية وسط بغداد
8.96%
01:28 | 2023-04-17
لهذا السبب.. إغلاق جسر الجمهورية وسط بغداد
01:28 | 2023-04-17
بعد معرفتها بثروة حكيمي.. اول تعليق من هبة عبوك
7.46%
07:29 | 2023-04-16
بعد معرفتها بثروة حكيمي.. اول تعليق من هبة عبوك
07:29 | 2023-04-16
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بغداد.. الأهالي يشكون من ارتفاع سعر الامبير للمولدات
Play
بغداد.. الأهالي يشكون من ارتفاع سعر الامبير للمولدات
04:00 | 2023-04-17
طريقة تحضير تمن ماش العراقي على أصوله
Play
طريقة تحضير تمن ماش العراقي على أصوله
03:00 | 2023-04-17
الموازنة تحت مجهر القراءة الثانية ومخاوف من اقرارها لثلاث سنوات
Play
الموازنة تحت مجهر القراءة الثانية ومخاوف من اقرارها لثلاث سنوات
02:00 | 2023-04-17
لتثبيت الشواهد التاريخية والإسلامية.. قائممقام سامراء يستقبل المعماري خالد السلطاني
Play
لتثبيت الشواهد التاريخية والإسلامية.. قائممقام سامراء يستقبل المعماري خالد السلطاني
13:49 | 2023-04-16
طريقة تحضير كباب عروك على أصوله
Play
طريقة تحضير كباب عروك على أصوله
07:25 | 2023-04-16
علاجات منقوصة وبنى متهالكة.. الدوز يعاني صحياً بسبب تلكّؤ المشاريع (فيديو)
Play
علاجات منقوصة وبنى متهالكة.. الدوز يعاني صحياً بسبب تلكّؤ المشاريع (فيديو)
14:37 | 2023-04-15
النجف.. الدفاع المدني تكافح لإخماد حريق في مدينة ألعاب (صور)
Play
النجف.. الدفاع المدني تكافح لإخماد حريق في مدينة ألعاب (صور)
11:24 | 2023-04-14
اليك بعض الخلطات الطبيعية لمعالجة تكسر الأظافر
Play
اليك بعض الخلطات الطبيعية لمعالجة تكسر الأظافر
07:00 | 2023-04-14
شوارع بغداد تتحول لمسطحات مائية عقب موجة الامطار الاخيرة
Play
شوارع بغداد تتحول لمسطحات مائية عقب موجة الامطار الاخيرة
03:00 | 2023-04-14
تشريب دجاج عراقي.. مذاق شهي وبالطريقة الأصلية!
Play
تشريب دجاج عراقي.. مذاق شهي وبالطريقة الأصلية!
02:11 | 2023-04-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.